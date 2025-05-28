Лавров о требованиях России в Стамбуле и спусковом крючке конфликта. Главное
Глава МИД РФ Сергей Лавров на 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности рассказал о позиции России в Стамбуле, новой дате переговоров с Украиной и опечалился реакцией Запада на атаки Киева на российские объекты. Главные высказывания господина Лаврова — в подборке «Ъ».
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
О переговорах с Украиной
- В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров России и Украины.
- Россия настаивала на отмене дискриминационных законов на встрече с Украиной в Стамбуле и будет продолжать это делать в следующем раунде.
- Требования России о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены при любой форме урегулирования конфликта.
- Акцент Запада на принципе территориальной целостности Украины неприемлем при игнорировании положения о праве народов на самоопределение.
- Киев не представляет интересы населения Крыма и юго-востока Украины.
- Переговоры — лучше, чем война, но первопричины конфликта на Украине должны быть предварительно устранены.
- Спусковым крючком конфликта стала линия на затягивание Украины в НАТО.
- Печально, что на Западе реагируют только на наши справедливые и законные ответные меры на террористические акты Киева.
О НАТО
- Россия с тревогой наблюдает наращивание контингентов НАТО вдоль всей линии соприкосновения с РФ.
- Линия значительно удлинилась после приема в альянс некогда нейтральных Швеции и Финляндии. Непонятно, чем они были недовольны своей жизнью в нейтральном статусе.
- Если к тебе приходит НАТО — жди беды.
О Западе
- Запад продвигает тезис о неизбежности конфликта великих держав, пример РФ и КНР это опровергает.
- Устойчивость мировой системы зависит от отказа Запада на продавливание своих установок.