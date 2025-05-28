Лавров о требованиях России в Стамбуле и спусковом крючке конфликта. Главное

Глава МИД РФ Сергей Лавров на 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности рассказал о позиции России в Стамбуле, новой дате переговоров с Украиной и опечалился реакцией Запада на атаки Киева на российские объекты. Главные высказывания господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О переговорах с Украиной

В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров России и Украины.

Россия настаивала на отмене дискриминационных законов на встрече с Украиной в Стамбуле и будет продолжать это делать в следующем раунде.

Требования России о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены при любой форме урегулирования конфликта.

Акцент Запада на принципе территориальной целостности Украины неприемлем при игнорировании положения о праве народов на самоопределение.

Киев не представляет интересы населения Крыма и юго-востока Украины.

Переговоры — лучше, чем война, но первопричины конфликта на Украине должны быть предварительно устранены.

Спусковым крючком конфликта стала линия на затягивание Украины в НАТО.

Печально, что на Западе реагируют только на наши справедливые и законные ответные меры на террористические акты Киева.

О НАТО

Россия с тревогой наблюдает наращивание контингентов НАТО вдоль всей линии соприкосновения с РФ.

Линия значительно удлинилась после приема в альянс некогда нейтральных Швеции и Финляндии. Непонятно, чем они были недовольны своей жизнью в нейтральном статусе.

Если к тебе приходит НАТО — жди беды.

О Западе