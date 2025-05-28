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Коммерсантъ FM
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Лавров о требованиях России в Стамбуле и спусковом крючке конфликта. Главное

Глава МИД РФ Сергей Лавров на 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности рассказал о позиции России в Стамбуле, новой дате переговоров с Украиной и опечалился реакцией Запада на атаки Киева на российские объекты. Главные высказывания господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О переговорах с Украиной

  • В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров России и Украины.
  • Россия настаивала на отмене дискриминационных законов на встрече с Украиной в Стамбуле и будет продолжать это делать в следующем раунде.
  • Требования России о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены при любой форме урегулирования конфликта.
  • Акцент Запада на принципе территориальной целостности Украины неприемлем при игнорировании положения о праве народов на самоопределение.
  • Киев не представляет интересы населения Крыма и юго-востока Украины.
  • Переговоры — лучше, чем война, но первопричины конфликта на Украине должны быть предварительно устранены.
  • Спусковым крючком конфликта стала линия на затягивание Украины в НАТО.
  • Печально, что на Западе реагируют только на наши справедливые и законные ответные меры на террористические акты Киева.

О НАТО

  • Россия с тревогой наблюдает наращивание контингентов НАТО вдоль всей линии соприкосновения с РФ.
  • Линия значительно удлинилась после приема в альянс некогда нейтральных Швеции и Финляндии. Непонятно, чем они были недовольны своей жизнью в нейтральном статусе.
  • Если к тебе приходит НАТО — жди беды.

О Западе

  • Запад продвигает тезис о неизбежности конфликта великих держав, пример РФ и КНР это опровергает.
  • Устойчивость мировой системы зависит от отказа Запада на продавливание своих установок.

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