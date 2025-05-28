Лавров: о новом раунде переговоров РФ и Украины объявят в ближайшее время

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что о следующем этапе переговоров между представителями РФ и Украины будет объявлено в ближайшее время. Где пройдет встреча, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«На этих переговорах, 16 мая в Стамбуле, мы настаивали на отмене этих дискриминационных законов (по ограничению русского языка.— "Ъ"), будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время»,— сказал министр на 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

27 мая по итогам переговоров с главой МИД Турции господин Лавров сказал, что Россия рассматривает Стамбул как приоритетную площадку для переговоров с Украиной. Как пояснял «Ъ» источник, близкий к управлению по коммуникациям в администрации президента Турции, Анкара хотела бы зарезервировать за собой право проводить такие встречи. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог при этом допускал, что следующий раунд мирных переговоров между Москвой и Киевом может пройти в Женеве. США уже получили от Украины список условий для мирного урегулирования.

О том, как Турция резервирует за собой роль посредника, читайте в материале «Ъ».