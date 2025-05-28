Путин: Россия выступает за равную архитектуру безопасности для всех

Новая мировая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой, чтобы все страны получили гарантии безопасности, но «не за счет безопасности и интересов других стран», считает президент Владимир Путин. Он заявил об этом в обращении к участникам 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Господин Путин уверен, что важно «сделать наш континент пространством мира и стабильности», а также примером устойчивого экономического, социального и культурного развития. По его мнению, основой для такой системы безопасности могли бы быть существующие форматы взаимодействия, в том числе Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.

Владимир Путин убежден, что именно страны Глобального Юга и Востока, по сути, «формируют мировое большинство, стремятся активнее влиять на региональные и международные процессы, отстаивают принцип суверенного равенства и права на собственную модель развития». Президент России рассчитывает, что сегодняшняя встреча поможет «выработке новых важных подходов по укреплению международного мира и стабильности».

Как сообщал «Ъ», в нынешней встрече высоких представителей впервые за несколько лет принимают участие официальные лица из США. Конференция созвана Советом безопасности РФ и проходит в национальном центре «Россия».