США впервые за долгое время принимают участие в форуме под эгидой Совбеза РФ

В 13-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, впервые за несколько лет принимают участие официальные лица из США. Конференция созвана Совбезом РФ и проходит в национальном центре «Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Американская делегация представлена двумя сотрудниками посольства США в Москве: советником по политическим и экономическим вопросам Эриком Джорданом и вторым секретарем Джереми Вентузо. Таблички с изображением американского флага стоят на столе в зале, где проходит пленарная сессия, там же наряду с другими стоит и большой американский флаг.

В Международной встрече принимают участие 125 делегаций из более чем 100 стран Глобального Юга и Востока, стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и 14 международных организаций. Председательствует на форуме секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

В ходе открытия мероприятия к его участникам обратился президент РФ Владимир Путин. По его словам, главной темой встречи станет формирование новой архитектуры глобальной безопасности. «Что касается России, то наши подходы остаются принципиальными и неизменными. Не раз говорил и повторю: мы убеждены, что новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой, то есть все государства должны получить твердые гарантии собственной безопасности, но не за счет безопасности и интересов других стран»,— заявил он.

Елена Черненко