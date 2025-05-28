В Башкирии хотят учредить день работника многофункционального центра

Депутата Курултая Башкирии намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании законопроект об установлении в регионе дня работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). В документе также предложено учредить для этой категории новое почетное звание, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта будет способствовать повышению престижа профессии, укреплению мотивации сотрудников МФЦ и признанию их вклада в обеспечение доступности и качества государственных услуг.

Отмечать день работника МФЦ предлагается 27 июля, в день, когда был подписан федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Наталья Балыкова