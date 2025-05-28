Представлявшаяся стажером МВД уфимка получила шесть лет колонии за мошенничество

Жительница Уфы проговорена к шести годам общего режима за мошенничество на сумму более 12 млн руб., а также взыскал сумму причиненного вреда, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии. Октябрьский районный суд города признал ее виновной в по ч. 2–4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Как было установлено судом, в 2020–2024 годах фигурантка уголовного дела, представляясь стажером одного из отделов полиции Уфы, предлагала гражданам юридические услуги и содействие в решении правовых вопросов, подборе и приобретении транспортных средств.

«Таким образом она получила от 12 потерпевших, в том числе сотрудников правоохранительных органов свыше 12 млн руб., которыми распорядилась по своему усмотрению. Кроме того, будучи ранее судимой за аналогичные преступления, в мае – июне 2023 года она представила в службу исполнения наказаний подложные выписки и платежные поручения о переводе более 1 млн руб. в счет погашения причиненного ущерба»,— говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что подсудимая частично признала свою вину.

Наталья Балыкова