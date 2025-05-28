На содержание камер видеофиксации в Башкирии выделят до 378 млн рублей

Республиканский Центр организации дорожного движения заключит контракт на содержание комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. За услуги учреждение готово заплатить до 378 млн руб., следует из опубликованной на портале госзакупок информации. Итоги конкурса подведут 23 июня.

Комплексов 609, они установлены на федеральных трассах Р-240, М-5 и М-7, дорогах регионального и местного значения в городах и селах Башкирии. Подрядчик отвечает за работоспособность оборудования, при необходимости ремонтирует их. Кроме того, он должен за свой счет застраховать комплексы и оплачивать потребляемую ими электроэнергию.

Контракт будет действовать до октября 2026 года.

Наталья Балыкова