Североатлантический альянс «уже замазан в активной террористической деятельности», убеждена представитель российского МИДа Мария Захарова. Она утверждает, что вчерашние слова президента Украины Владимира Зеленского об инвестировании в производство вооружений свидетельствуют о желании «осуществлять террор» вместе с НАТО.

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Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Владимир Зеленский

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

«НАТО уже замазана Зеленским в активной террористической деятельности, и он это еще раз переподтвердил и провозгласил свою концепцию, что вместе с НАТО, которая осуществляет поставки, будут осуществлять террор в отношении мирного населения»,— сказала госпожа Захарова в эфире радио Sputnik (цитата по «РИА Новости»).

На этой неделе новый немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин снимает ограничения на поставки Украине дальнобойного оружия, причем представил это решение как принятое совместно с Вашингтоном, Лондоном и Парижем.

Подробности — в материале «Ъ» «Ракеты раскололи немецкое коалиционное правительство».