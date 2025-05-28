Суд по делу экс-главы ГУ МЧС по Самарской области перенесен на июнь

Процесс по уголовному делу о коррупции в ГУ МЧС по Самарской области возобновится 10 июня. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Разбирательство перенесли из-за того, что обвиняемых по делу до сих пор не этапировали из Москвы в Самару. По словам судьи Анны Грицык, подсудимые содержатся в трех столичных СИЗО, и их могут не успеть доставить в Самару к следующему заседанию.

Кроме того, 15 июня истекает срок содержания обвиняемых под стражей, и должен быть решен вопрос с продлением их ареста. Если фигурантов уголовного дела не этапируют к этому времени, заседание все равно состоится, но подсудимые будут участвовать в нем в режиме видеоконференцсвязи.

Одним из обвиняемых по делу является бывший начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко. Кроме него преступление инкриминируется бывшему руководителю УФМС по Самарской области Игорю Дахно, экс-главе самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС Алексею Мамыкину, бывшему начальнику третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрию Зинину, экс-замдиректора самарского МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антону Палушкину и сотруднику службы эксплуатации зданий и сооружений по области Евгению Луговому. Всем им вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Кроме бывших чиновников перед судом должны предстать предполагаемые взяткодатели, коммерсанты Елена Тютюнник и Наталья Фроловская (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Силовики считают, что бизнесмены передавали экс-чиновникам незаконное вознаграждение за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности. Предполагаемых участников коррупционной схемы задержали в Самаре, этапировали в Москву и арестовали.

Одного из взяткодателей, предпринимателя Яна Гущина, судили отдельно, так как он заключил соглашение со следствием и изобличил преступников. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима со штрафом на сумму 170 млн руб. Кроме того, пять лет коммерсант не сможет заниматься работой в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Георгий Портнов