Суд над экс-главой ГУ МЧС по Самарской области перенесен

Отложено заседание по уголовному делу шести бывших высокопоставленных чиновников и двух коммерсантов из Самарской области. Один из подсудимых — экс-руководитель регионального ГУ МЧС Олег Бойко. Решение приняла судья Ленинского районного суда Анна Грицык во вторник, 27 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На процесс явились только адвокаты и родственники обвиняемых: подсудимых не успели этапировать из Москвы в Самару. Кроме того, защитники ознакомились с материалами дела не в полном объеме. В итоге заседание было отложено.

Вместе с Олегом Бойко на скамье подсудимых находятся бывший руководитель УФМС по Самарской области Игорь Дахно, экс-глава самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС Алексей Мамыкин, бывший начальник третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, экс-замдиректора самарского МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений по области Евгений Луговой. Всем им вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Кроме бывших чиновников перед судом должны предстать предполагаемые взяткодатели, коммерсанты Елена Тютюнник и Наталья Фроловская (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Силовики считают, что бизнесмены передавали экс-чиновникам незаконное вознаграждение за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности. Предполагаемых участников коррупционной схемы задержали в Самаре, этапировали в Москву и арестовали.

Одного из взяткодателей, предпринимателя Яна Гущина, судили отдельно, так как он заключил соглашение со следствием и изобличил преступников. Суд приговорил бизнесмена к шести годам колонии строгого режима со штрафом на сумму 170 млн руб. Кроме того, пять лет коммерсант не сможет заниматься работой в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Георгий Портнов