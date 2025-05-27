Медведев в ответ на слова Трампа напомнил о Третьей мировой войне

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что без Вашингтона с Москвой случились бы плохие вещи. По убеждению господина Медведева, единственная плохая вещь — Третья мировая война. Он выразил надежду, что американский президент это понимает.

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Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Что касается слов Трампа о том, что Путин “играет с огнем” и “действительно плохие вещи” происходят с Россией, я знаю только одну действительно плохую вещь — Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!» — написал Дмитрий Медведев в социальной сети X.

Сегодня Дональд Трамп выложил пост в социальной сети Truth Social, в котором обвинил президента России Владимира Путина в игре «с огнем». Накануне господин Трамп выразил недовольство российским лидером после ударов РФ по ВПК Украины. В Кремле слова президента США назвали результатом эмоциональной перегрузки.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональда Трампа отворачивают от России».