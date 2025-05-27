Трамп: Путин «играет с огнем»

Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин «играет с огнем». Господин Трамп высказал мнение, что без его участия с Россией случилось бы много «действительно плохих вещей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Дональд Трамп

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем!» — написал господин Трамп в своей соцсети Truth Social.

Накануне Дональд Трамп заявил, что недоволен российским президентом. Это произошло после нанесенного в ночь на 25 мая массированного удара России по предприятиям ВПК Украины. В Кремле слова господина Трампа сочли результатом эмоциональной перегрузки американского президента.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональда Трампа отворачивают от России».