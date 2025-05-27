ЦСКА начал финальную серию play-off Единой лиги ВТБ с победы над «Зенитом»

Московский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в первом матче финальной серии play-off Единой лиги ВТБ.

ЦСКА одержал гостевую победу со счетом 82:80. Больше всего очков в матче набрал легкий форвард петербуржцев Дуэйн Бейкон (28). В составе москвичей самым результативным игроком стал центровой Тони Джекири (19).

ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. В прошлом году клуб завоевал свой 12-й титул, одолев в финале УНИКС (4:1). «Зенит» стал лучшей командой завершившегося регулярного чемпионата.

На пути к финалу ЦСКА обыграл саратовский «Автодор» (3:0) и казанский УНИКС (4:0). «Зенит» оказался сильнее пермской «Пармы» (3:0) и краснодарского «Локомотива-Кубани» (4:3).

Серия продолжится 29 мая в Санкт-Петербурге.

Таисия Орлова