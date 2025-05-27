Минцифры предложило использовать биометрию при продаже энергетиков

Минцифры предложило использовать биометрические данные для проверки возраста при продаже энергетиков. Речь идет о торговле через вендинговые автоматы и в онлайн-магазинах.

Соответствующий законопроект, который подготовило ведомство, опубликован на портале проектов правовых актов. Изменения предлагается внести в закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним и ст. 44 федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». В ней говорится о полномочиях региональных властей.

В пояснительной записке говорится, что для подтверждения возраста при покупке энергетиков онлайн будет использоваться Единая биометрическая система (ЕБС). Ее же предлагают использовать для автоматизированной торговли.

Чтобы купить энергетик в вендинговом аппарате или интернете, человеку потребуется регистрация в ЕБС. Для этого необходимо предоставить персональные данные, а также фотографию и запись голоса. Минцифры считает, что предложенные изменения позволят предотвратить случаи продажи энергетиков несовершеннолетним.

Продажа энергетиков несовершеннолетним в России запрещена с 1 марта. Бизнесу за нарушение ограничения грозят штрафы от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тоник им к лицу».