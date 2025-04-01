Тоник им к лицу

Правительство РФ и маркетплейсы совместно с Центром биометрических технологий обсуждают возможность легализовать продажу энергетических напитков на маркетплейсах при помощи биометрии. Из-за вступивших недавно возрастных ограничений на продажу энергетиков пострадали и вендинговые автоматы, которые в итоге могут потерять до четверти своих доходов. Теперь продажи таких напитков могут вернуться и туда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” источники на рынке интернет-торговли, в правительстве готовится законопроект, который должен разрешить продажу энергетических напитков на маркетплейсах и в вендинговых автоматах с идентификацией через Единую биометрическую систему (ЕБС). Соответствующие изменения должны быть внесены в федеральный закон ФЗ-304, вступивший в силу 1 марта 2025 года. Этот закон разрешает продажу тонизирующих напитков (в том числе энергетиков) только в магазинах и только совершеннолетним.

«Сейчас Минцифры собирает мнения регуляторов. В Минздраве поддерживают концепцию и считают возможным подтверждение возраста по биометрии при покупке энергетиков как онлайн, так и в вендингах»,— уточняют собеседники «Ъ». Последний сегмент наиболее пострадал от принятия ФЗ, рассказали источники “Ъ” на рынке офлайн-торговли, на продаже энергетиков компании сегмента получали до четверти своих доходов. Еще один источник также знает об обсуждении вопроса использования биометрии для продажи алкогольной и табачной продукции. «Но о конкретных шагах говорить преждевременно»,— считает он.

В целом работу маркетплейсов с биометрией уже закрепили в законопроекте о защите граждан от мошенничества, который Госдума приняла 25 марта. Он подразумевает добровольное обращение с биометрическими данными для операторов связи и маркетплейсов по векторной модели работы с ЕБС (см. “Ъ” от 25 марта).

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтверждают проработку механизма возрастной верификации при покупке энергетиков с использованием биометрии при участии Центра биометрических технологий (ЦБТ, оператор ЕБС) и представителей отрасли: «Эта мера позволит разблокировать легальный рынок для совершеннолетних потребителей, сохранив при этом полный запрет на доступ к такой продукции для подростков».

В ЦБТ уточнили, что для доступа к сервису подтверждения возраста понадобится стандартная или подтвержденная биометрия.

Стандартная биометрия регистрируется дистанционно в приложении «Госуслуги Биометрия», подтвержденная — в отделениях банков. Так, при покупке энергетика в вендинговом автомате подтверждение возраста будет осуществляться через специальный терминал — по аналогии с тем, как сейчас работают сервисы оплаты по биометрии, говорит представитель оператора. Дистанционная покупка продукта может быть реализована в приложении онлайн-ритейлера. Сам сервис может быть реализован в течение нескольких месяцев после принятия необходимых нормативных актов, заверяют в ЦБТ.

При разработке законопроекта «О платформенной экономике» (еще не внесен в Госдуму, призван бороться с контрафактом) продолжают появляться предложения, направленные на то, чтобы сделать использование платформ и маркетплейсов безопасными для потребителей, говорят в Минэкомразвития. Возможность подтверждения возраста и личности покупателей при помощи биометрии — одно из них. В министерстве считают, что применение данного вида идентификации не должно быть обязательным ни для потребителя, ни для маркетплейса: «Должна обеспечиваться возможность выбора способа подтверждения сведений о покупателе. Такой выбор должен учитывать как личное право потребителя отказаться от использования биометрии, так и экономическую целесообразность ее внедрения в каждую конкретную модель продаж на маркетплейсе». В Минцифры и Минздраве не ответили на запрос.

Представитель объединенной компании Wildberries и Russ называет использование биометрии в контексте онлайн-торговли алкогольной и табачной продукцией перспективным: «Но говорить о тестировании продажи этих категорий с использованием аутентификации по биометрии целесообразно только после ее легализации». В «Яндекс Маркете» отказались от комментариев, в Ozon и «Купере» не ответили “Ъ”.

«Проблеме контроля возраста при дистанционной торговле уже много лет»,— замечает директор по взаимодействию с органами государственной власти AB InBev Efes Вячеслав Ефимов. Он не исключает, что после успешной реализации в сегменте энергетиков механизм верификации может быть применен и для продаж пивоваренной продукции.

Юлия Юрасова, Татьяна Исакова, Александра Мерцалова