Сын экс-сенатора Тюльпанова Владислав стал членом «Единой России» от Чечни

Сын бывшего сенатора и председателя петербургского Заксобрания Вадима Тюльпанова Владислав стал членом «Единой России», однако не от Петербурга, а от Чеченской Республики, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт политика Владислава Тюльпанова Фото: Официальный сайт политика Владислава Тюльпанова

По словам господина Тюльпанова-младшего, в его родном городе нашлись люди, мешавшие ему вступить в партию. Это было связано с его конфликтом с семьей, который уже исчерпан более полугода.

Новоиспеченный политик подчеркнул, что со вступлением в «Единую Россию» ему помогла дружба отца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Поэтому он обратился к сенатору Сулейману Гермееву и уже в июле поедет в Грозный на официальное вручение партийного билета.

Господин Тюльпанов добавил, что продолжит жить и работать в Петербурге, хотя Чечня стала его вторым домом. Он передал злопыхателям, что у них ничего не получится сделать, так как у семьи экс-сенатора остались очень большие возможности.

О намерении стать членом партии «Единая Россия» сын экс-председателя ЗакСа заявлял еще в ноябре. Тогда же он объявил о расставании с певицей и эротической моделью Катей Самбукой, которая стала причиной разлада в семье Тюльпановых.

Ране «Ъ-СПб» сообщал, что Вадим Тюльпанов скончался 4 апреля 2017 года от острой сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.

Андрей Маркелов