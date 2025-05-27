Попова: случаи заражения новым вариантом коронавируса вызывают настороженность
В России выявили четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ситуация вызывает настороженность, но находится под полным контролем ведомства.
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«Надо иметь в виду появляющуюся информацию в различных средствах массовой информации в разных странах о появлении нового геноварианта коронавируса — NВ. 1.8.1. Он появился впервые и был описан в январе текущего года в Китае, затем в разных странах Азии, Индии, а также в Соединенных Штатах Америки»,— рассказала госпожа Попова журналистам (цитата по ТАСС).
16 мая Роспотребнадзор сообщал о вспышке заболеваемости новым вариантом COVID-19 в Китае, Сингапуре и Таиланде. По данным ведомства, мутации вируса не сопровождаются тяжелым течением заболевания. В России на тот момент самыми распространенными геновариантами были JN.1 и его подтип LF.7. JN.1. По итогам 19-й недели 2025 года в РФ выявили чуть более 1,3 тыс. заражений.