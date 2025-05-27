Попова: случаи заражения новым вариантом коронавируса вызывают настороженность

В России выявили четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ситуация вызывает настороженность, но находится под полным контролем ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Надо иметь в виду появляющуюся информацию в различных средствах массовой информации в разных странах о появлении нового геноварианта коронавируса — NВ. 1.8.1. Он появился впервые и был описан в январе текущего года в Китае, затем в разных странах Азии, Индии, а также в Соединенных Штатах Америки»,— рассказала госпожа Попова журналистам (цитата по ТАСС).

16 мая Роспотребнадзор сообщал о вспышке заболеваемости новым вариантом COVID-19 в Китае, Сингапуре и Таиланде. По данным ведомства, мутации вируса не сопровождаются тяжелым течением заболевания. В России на тот момент самыми распространенными геновариантами были JN.1 и его подтип LF.7. JN.1. По итогам 19-й недели 2025 года в РФ выявили чуть более 1,3 тыс. заражений.