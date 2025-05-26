Турция резервирует за собой роль посредника

Глава МИД Турции Хакан Фидан начал 26 мая свой визит в Москву. В частности, он встретился с помощником российского президента Владимиром Мединским, а вечером — и с самим Владимиром Путиным. Одной из основных тем для обсуждений в ходе визита стало украинское урегулирование. Первый с 2022 года раунд консультаций в рамках урегулирования прошел в Стамбуле 16 мая, что позволило Москве и Киеву реализовать крупнейший за время конфликта обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Сейчас обсуждается, где пройдет новый раунд переговоров. Как пояснил “Ъ” источник, близкий к управлению по коммуникациям в администрации президента Турции, Анкара хотела бы зарезервировать за собой право проводить такие встречи на стамбульской площадке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан

Фото: Пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан

Фото: Пресс-служба президента РФ

Хакан Фидан начал свой двухдневный визит в Россию 26 мая по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова. Первым в Москве его принял помощник российского президента Владимир Мединский, который возглавлял делегацию РФ на недавних переговорах с украинской стороной в Стамбуле. Беседа была посвящена продолжению переговорного процесса. А вечером состоялась встреча с Владимиром Путиным. На ней также присутствовали Сергей Лавров и посол Турции в России Танжу Бильгич.

«Официально повестка визита Фидана выходит за рамки только посредничества вокруг Украины и включает в себя вопросы, связанные с экономикой и Ближневосточным регионом»,— пояснил “Ъ” источник, близкий к управлению по коммуникациям в администрации президента Турции. По его словам, не последняя тема, волнующая Анкару,— это Сирия. «В то же время понятно, что Турция хотела бы монополизировать площадку для сложнейших переговоров по Украине»,— рассказал собеседник “Ъ”.

Подобная роль позволяет Анкаре не только наращивать свой политический капитал, но и «успешно маневрировать в ситуации санкционных ограничений (введенных против России.— “Ъ”)», пояснил источник.

Турция приняла у себя переговоры между Россией и Украиной 16 мая. Они состоялись во дворцовом комплексе Долмабахче в Стамбуле и продлились чуть меньше двух часов. Контакты, которые стали первыми прямыми переговорами двух сторон с весны 2022 года, дали Москве и Киеву возможность согласовать обмен пленными в формате «1000 на 1000». Как проинформировало 25 мая Министерство обороны РФ, этот процесс, запущенный в рамках стамбульских договоренностей, был успешно завершен в несколько этапов.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара рассматривает обмен пленными «как важный шаг по укреплению доверия» между сторонами конфликта. Турецкий лидер подчеркнул, что нельзя упускать возможность положить конец боевым действиям. При этом Турция хотела бы взять на себя роль ключевого посредника, следует из заявлений, сделанных 22 мая на заседании Совета национальной безопасности Турции под председательством господина Эрдогана.

В последнее время обсуждается, где именно может состояться очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом. По словам источников The Wall Street Journal, такую встречу мог бы принять у себя Ватикан. По крайней мере такой сценарий, по сведениям газеты, упоминал президент США Дональд Трамп в контактах с европейскими лидерами. Однако господин Лавров, выступая 23 мая, поставил подобный вариант под сомнение: «Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров. Это немного неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны на католической площадке будут обсуждать вопросы, касающиеся установления первопричин (конфликта.— “Ъ”)».

Как пояснил 25 мая источник ТАСС, пока Стамбул является наиболее вероятной площадкой для организации второго раунда прямых переговоров России и Украины.

«Ватикан точно не станет местом встречи по ряду причин, в том числе логистических. Самый вероятный вариант на текущий момент — Стамбул. О деталях должно быть скоро объявлено»,— проинформировал собеседник агентства.

Украинское урегулирование не единственная тема в повестке визита господина Фидана. В нее вошел широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений. Как сообщалось, в их числе формирование комфортной среды для развития банковского обслуживания и товарообмена между двумя государствами. Комплекс этих тем будет обсуждаться во время переговоров между министрами иностранных дел РФ и Турции, которые, по данным “Ъ”, должны состояться 27 мая, на второй день поездки господина Фидана.

Нил Кербелов