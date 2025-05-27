Проект Судебного квартала на Тучковом буяне подорожал почти на 20 млрд рублей

Контракт на строительство Судебного квартала на Тучковом буяне в Петербурге увеличился до 56,8 млрд рублей. О соответствующем допсоглашении со ссылкой на собственные источники сообщила «Фонтанка». В предыдущей версии документа работы оценивались в 37 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В настоящий момент информация о контракте на сайте госзакупок недоступна. По данным издания, на 2025 год финансирование проекта предусмотрено в размере 37 млн руб., на следующий — 750 млн руб., на 2027 — 17,7 млрд руб. и на 2028-й — 9,4 млрд рублей.

В пояснении к увеличению стоимости контракта указано, что это связано с необходимостью проведения дополнительных работ в соответствии с положительным заключением Главгосэкспертизы, выданным в марте 2024 года. В частности, только 1,3 млрд рублей приходятся на стройматериалы.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что участок планируемого Тучкова буяна площадью почти 10 га между набережной Малой Невы и проспектом Добролюбова может получить рекреационный статус. Это следует из протокола комиссии по изменениям генерального плана города, опубликованном на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

Андрей Цедрик