В Петербурге часть «Тучков буяна» может получить рекреационный статус

Участок площадью почти 10 га между набережной Малой Невы и проспектом Добролюбова может получить рекреационный статус. Это следует из протокола комиссии по изменениям генерального плана города, опубликованном на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

С предложением «вернуть обещанную площадь под парк Тучков буян», вывести участок из зоны общественно-деловой застройки (Д) и присвоить ему статус рекреационной зоны (Р2) выступила петербурженка Елена Скороходова.

Заявка была учтена в редакции комиссии.

Участки, на которых ведется строительство дворца танца Бориса Эйфмана, а также здания Судебного квартала остаются в деловой зоне.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что, комиссия по подготовке изменений в генплан Санкт-Петербурга согласовала перевод 13 земельных участков в Галерной гавани на Васильевском острове в зону высотной жилой застройки.

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