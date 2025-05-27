Росприроднадзор взыскивает с застройщика в Ставрополе 1,5 млрд рублей

Арбитражный суд Ставропольского края принял к рассмотрению иск Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Константа» о возмещении вреда почвам на сумму 1,5 млрд руб. Информация об этом опубликована картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, строительная компания обвиняется в нанесении экологического ущерба путем несанкционированного складирования отходов производства и потребления на земельном участке в Ставрополе (ул. Селекционная, 1). Подробности дела на этом этапе рассмотрения не разглашаются.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Константа» зарегистрировано в Ставрополе в 2014 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал кооператива — 10 тыс. руб. Выручка к компании за 2024 год составила 1,2 млрд руб., убыток — 136,4 млн руб. Учредителем общества является Анна Вальчук.

Суд постановил привлечь к участию в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, Министерство финансов Ставропольского края, Правительство региона и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды края.

Для полного установления обстоятельств дела суд запросил у филиала ППК «Роскадастр» выписку из ЕГРН о спорном земельном участке. Взысканные средства, согласно исковому заявлению, должны поступить в бюджет Ставрополя.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 23 июня.

Тат Гаспарян