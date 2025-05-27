Бывшего замминистра туризма Воронежской области оставили в СИЗО еще на месяц

Центральный райсуд Воронежа оставил под стражей бывшего замминистра предпринимательства и туризма Александра Кукина. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, по ходатайству следствия его арест в СИЗО продлен до 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшый замминистра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Александр Кукин

Фото: Сергей Толмачев Бывшый замминистра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Александр Кукин

Фото: Сергей Толмачев

Господина Кукина задержали и заключили под стражу в начале февраля. Следственный комитет обвиняет его в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). В основу уголовного дела легли обстоятельства выдачи индивидуальному предпринимателю Евгению Ягодкину гранта в 10 млн руб. на обустройство пляжа на базе отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе. По версии следствия, работы были выполнены не в полном объеме. По договоренности с бизнесменом чиновник якобы скрыл этот факт, чтобы выданный грант не пришлось возвращать. Таким образом, по версии следствия, деньги были похищены.

Сам Александр Кукин не признает вину. Его защита неоднократно просила смягчить меру пресечения, однако суд ей в этом отказывал.

В начале прошлой неделе Центральный райсуд Воронежа по ходатайству следствия заключил под стражу и самого Евгения Ягодкина. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, мера пресечения ему избрана до 30 июня. Защита Александра Кукина ранее сообщала, что предприниматель после возбуждения уголовного дела вернул грант.

Сергей Толмачев