Разнорабочего на стройке ЖК насмерть ударило током

В Уфе при строительстве второй очереди жилого комплекса «Эдисон» погиб разнорабочий ООО «Строительная компания №7», сообщает пресс-служба Гострудинспекции Башкирии. По данным ведомства, инцидент произошел 22 мая.

Как следует из пресс-релиза, во время обеда 34-летний работник набирал питьевую воду из металлической емкости, находившейся в подвале, и получил удар током. Трудовая инспекция начала расследование несчастного случая.

ЖК «Эдисон-2» строится на пересечении улиц Сагита Агиша, Владивостокской и Революционной. Застройщик — группа компаний «Третий трест».

Идэль Гумеров