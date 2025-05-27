Участок в Уфе с недостроенной высоткой ЖК «Московский» выставили на торги

Фонд развития территорий выставил на торги участок в Уфе с незавершенной многоэтажкой. Начальная цена продажи актива — 498,5 млн руб. Аукцион проводится на повышение. Его итоги подведут 3 июля.

Участок расположен в квартале улиц Сун-Ят-Сена, Айской, Большой Московской и продолжением улицы Бехтерева. Его площадь — 5 тыс. кв. м., вид разрешенного использования — многоквартирные многоэтажные жилые дома.

На участке расположен недостроенный литер 3 ЖК «Московский», который возводило входящее в группу компаний «Госстрой» ООО «Городские проекты». В сентябре 2022 года компания признана банкротом, Фонд развития территорий восстанавливал права дольщиков.

Владельцем ГК «Госстрой» выступал экс-депутат горсовета Уфы Кирилл Бадиков. В апреле этого года он был признан виновным в мошенничестве при строительстве при строительстве ЖК «Московский» и приговорен к 5,5 года колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 1 млн руб.

Наталья Балыкова