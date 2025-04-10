Кирилла Бадикова приговорили к пяти с половиной годам за мошенничество

Октябрьский райсуд Уфы вынес приговор владельцу группы компании «Госстрой», экс-депутату горсовета Уфы Кириллу Бадикову, экс-финансовому директору управляющей организации «Госстрой менеджмент» Павлу Степанову и бывшему гендиректору ООО «Башнафтатранс» Игорю Тюрину. Все трое признаны виновными в мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Бадиков в коридоре суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Кирилл Бадиков в коридоре суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Кириллу Бадикову назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 1 млн руб., Игорю Тюрину — четыре года условно со штрафом 800 тыс. руб., а Павлу Степанову — три года условно со штрафом 500 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на следствие, в 2013–2021 годах подсудимые под видом строительства четырех многоквартирных домов в комфорт-квартале «Московский», ограниченном улицами Сун-Ят-Сена, Айской и Большой Московской в Уфе, заключили договоры паенакопления, уступки права требования и участия в долевом строительстве. Получив не менее 2,3 млрд руб., достаточных для строительства жилья, работу они не завершили и похитили не менее 1,1 млрд руб., установило следствие.

Венера Хисамова