Заливку льда начали на новой ледовой арене в Нижнем Новгороде

Специалисты приступили к заливке льда на новой ледовой арене, которую строят на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале 27 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Он добавил также, что внутри установлены борта и кресла на трибунах, продолжается чистовая отделка. Снаружи продолжают отделку фасада, дальше предстоит монтаж медиаповерхностей.

Как писал «Ъ-Приволжье», строительство ледовой арены на Стрелке началось в 2022 году по концессии с ООО «Ледовый дворец», дочерней организацией АО «Корпорация развития Нижегородской области. Комплекс рассчитан на 12,5 тыс. зрителей, его стоимость оценивалась в 15 млрд руб.

Открыть арену предварительно рассчитывают в августе 2025 года.

Галина Шамберина