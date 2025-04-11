ХК «Торпедо» надеется на ввод новой ледовой арены в Нижнем Новгороде в августе

Генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо» Александр Харламов надеется, что новая ледовая арена в Нижнем Новгороде будет сдана в августе 2025 года. Об этом господин Харламов сообщил на пресс-конференции клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Мы все очень ждем, когда будет сдан новый наш большой дворец. Надеемся, что это произойдет в августе. Однако это пока неподтвержденная информация. Но мы очень хотим начать новый сезон в новом дворце», — подчеркнул господин Харламов.

Строительство ледовой арены на Стрелке началось в 2022 году по концессии с ООО «Ледовый дворец», дочерней организацией АО «Корпорация развития Нижегородской области. Комплекс рассчитан на 12,5 тыс. зрителей, его стоимость оценивалась в 15 млрд руб.

Владимир Зубарев