ОДК-УМПО не хватает около 3 тысяч работников

ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» требуется около 2,9 тыс. работников, сообщает пресс-служба администрации Уфы. Сейчас на предприятии трудятся более 25 тыс. человек. Таким образом, незанятыми остаются около 10,3% вакансий.

По данным пресс-службы администрации, больше всего заводу требуется токарей (260 сотрудников) и станочников широкого профиля (250 сотрудников). Кандидатам на девять самых востребованных специальностей ОДК-УМПО готово платить от 70 тыс. руб. (такая зарплата предлагается контролерам станочных и слесарных работ) до 133 тыс. руб. (зарплата шлифовщиков).

В октябре 2023 года управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко сообщал о нехватке 4,8 тыс. кадров.

ПАО «ОДК-УМПО» является головным предприятием дивизиона «Двигатели для боевой авиации» Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в Ростех. В 2024 году чистая прибыль предприятия превысила 7,8 млрд руб. при выручке 130,3 млрд руб.

Идэль Гумеров