Рустам Минниханов подписал указ о переназначении Мурада Гадыльшина, бывшего депутата Государственной думы, на должность постоянного представителя региона в Азербайджане. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минниханов вновь утвердил Гадыльшина постпредом Татарстана в Азербайджане

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Минниханов вновь утвердил Гадыльшина постпредом Татарстана в Азербайджане

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно указу, с 2 июня 2025 года господин Гадыльшин вновь займет эту должность на трехлетний срок.

Артём Дергунов