Минниханов вновь утвердил Гадыльшина постпредом Татарстана в Азербайджане
Рустам Минниханов подписал указ о переназначении Мурада Гадыльшина, бывшего депутата Государственной думы, на должность постоянного представителя региона в Азербайджане. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства республики.
Минниханов вновь утвердил Гадыльшина постпредом Татарстана в Азербайджане
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Согласно указу, с 2 июня 2025 года господин Гадыльшин вновь займет эту должность на трехлетний срок.