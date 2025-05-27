«Аэрофлот» запустит летние рейсы из Петербурга в Архангельск, Калининград и Мурманск

Авиакомпания «Аэрофлот» запускает собственные прямые рейсы из Петербурга в Архангельск, Калининград и Мурманск в июле и августе. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Продажа билетов на новые рейсы уже открыта. Между Петербургом и Архангельском самолеты будут летать ежедневно.

«Традиционно на этой воздушной линии до 3 рейсов в сутки будет выполнять авиакомпания "Россия"»,— сообщили в «Аэрофлоте».

В направлении Калининграда планируется осуществлять до 3 рейсов в неделю (по вторникам, четвергам и субботам). Авиакомпания «Россия» будет выполнять на маршруте до 53 рейсов еженедельно.

«Рейсы в Мурманск также будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Авиакомпания "Россия" в пиковые месяцы лета предлагает на этом направлении до 31 рейса в неделю»,— сообщается на сайте перевозчика.

Также в пресс-службе «Аэрофлота» напомнили, что авиакомпания летом 2025 года открывает программу собственных рейсов из Петербурга в Пермь, Казань и Омск.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что количество рейсов между Петербургом и Ташкентом увеличится с 15 июня.

Дарья Астанина