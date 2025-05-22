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Количество рейсов между Петербургом и Ташкентом увеличится с 15 июня

Самолеты между Петербургом и Ташкентом начнут летать чаще с 15 июня. Дополнительный рейс туда и обратно по воскресеньям назначила авиакомпания Uzbekistan Airways. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вылет из столицы Узбекистана будет осуществляться в 18:40 по местному времени, прибытие в Петербург — в 21:50. Обратный рейс займет временной интервал с 23:20 до 06:10.

Ранее «Ъ-СПб» писал о возобновлении прямых рейсов между Петербургом и Владивостоком.

Дарья Астанина

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