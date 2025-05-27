В Самаре прокуратура запросила для участников ОПГ «Индейцы» от 9 до 24 лет колонии

Гособвинитель предложил суду назначить участникам организованной преступной группы «Индейцы» из Новокуйбышевска наказание в виде реального лишения свободы. Представитель прокуратуры попросил отправить подсудимых в колонию строгого режима на срок от девяти до 24 лет 11 месяцев. Свою позицию гособвинитель озвучил на прениях в Самарском областном суде. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Также гособвинитель предложил суду на первые шесть лет из назначенного срока отправить в тюрьму основателя ОПГ Сергея Коптелова и его заместителя Артема Быкова. Для бывшего начальника криминальной милиции Игоря Шевяхова, который, по версии следствия, также состоял в организованной преступной группе «Индейцы», прокуратура, помимо заключения в колонии, запросила наказание в виде трехлетнего запрета занимать должности в силовых структурах и лишения специального звания «подполковник полиции».

На скамье подсудимых находятся шесть человек, включая Сергея Коптелова. Им инкриминируются создание преступного сообщества, убийства, незаконный оборот оружия, а также разбои и грабежи.

Силовики установили, что Сергей Коптелов создал ОПГ в январе 2011 года. Его предполагаемые сообщники, Антон Бунтовский, Артем Быков, Виталий Горецкий, Игорь Шевяхов и Константин Коптелов, организовывали врезки в нефтепроводы.

Оружие для преступлений хранилось на промышленной базе одного из участников ОПГ «Индейцы». Также на ее территории готовились преступления.

В начале мая 2025 года стало известно о том, что коллегия присяжных Самарского областного суда признала членов преступной группы виновными в убийствах и разбоях.

Георгий Портнов