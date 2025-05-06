В Самаре признали виновными участников ОПГ «Индейцы» в убийствах и разбоях

Коллегия присяжных Самарского областного суда вынесла вердикт членам организованной преступной группы «Индейцы». Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник, знакомый с ходом разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Процесс проходил в закрытом режиме. Шестеро участников банды единогласно признаны присяжными виновными в создании преступного сообщества, убийствах, незаконном обороте оружия, разбоях и грабежах.

По версии следствия, в январе 2011 года криминальный авторитет Сергей Коптелов создал на территории Новокуйбышевска организованную преступную группу, в которую вошли Артем Быков, Антон Бунтовский, Константин Коптелов, Виталий Горецкий и другие лица. Члены банды осуществляли незаконные врезки в нефтепроводы. Для подготовки и планирования преступной деятельности, а также хранения оружия преступная группа использовала помещения промышленной базы, принадлежащей одному из участников ОПГ.

Экс-депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн ранее сообщал, что член ОПГ «Индейцы» Александр Самохвалов, задержанный с 30 единицами боевого оружия, включая автоматы и пулеметы, 700 патронами получил полтора года условно и вышел на свободу. Благодаря вмешательству парламентария прокуратура опротестовала приговор.