Открывший в квартире казино житель Уфы предстанет перед судом

Суд в Уфе рассмотрит уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ). Обвинение предъявлено 55-летнему жителю города, сообщила пресс-служба управления СКР по региону.



Как установлено следствием, в ноябре 2024 года обвиняемый оборудовал игорное заведение в арендованной квартире по улице Интернациональной. Он закупил компьютеры с программным обеспечением для проведения азартных игр и привлекал клиентов через знакомых. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, игровое оборудование изъято.



Отмечается, что обвиняемый признал вину.



Наталья Балыкова

Суд в Уфе рассмотрит уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ). Обвинение предъявлено 55-летнему жителю города, сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

Как установлено следствием, в ноябре 2024 года обвиняемый оборудовал игорное заведение в арендованной квартире по улице Интернациональной. Он закупил компьютеры с программным обеспечением для проведения азартных игр и привлекал клиентов через знакомых. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, игровое оборудование изъято.

Отмечается, что обвиняемый признал вину.

Наталья Балыкова