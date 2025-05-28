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Концессионер пермских трамваев сменил руководителя

Новым гендиректором ООО «Мовиста Регионы Пермь», дочерней структуры холдинга «Мовиста Регионы», назначен Евгений Изотов. Он сменил Юрия Кириакиди, возглавлявшего общество с начала 2023 года. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 26 мая, сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Изотов имеет ИНН, присвоенный ему в Московской области, и ранее никакими юридическими лицами не руководил. По данным источника «Ъ-Прикамье», знакомого с ситуацией в компании, новый директор приехал «из недр холдинга “Мовиста”».

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что концессионер модернизации трамвайного комплекса в Перми «Мовиста» вышел с инициативой в ФАС о продлении срока проекта. Сообщалось, что концессионер примерно шесть месяцев «простоял в зимний период», не осуществляя работу из-за остановки финансирования проекта со стороны партнера — банка ВЭБ. В то же время, по информации региональных властей, сейчас проблемы решены — перекладка путей на улице Мира в этом году будет закончена, но концессионер не успеет построить новое депо в Балатово. Проектирование объекта будет идти до конца 2025 года, после чего ориентировочно чуть более года понадобится на его строительство.

По данным источника «Ъ-Прикамье», знакомого с ситуацией в компании, смена директора в пермской компании «Мовисты» лишь отчасти связана с отставанием от графика: «Задержка у холдинга идет по всем городам, тут больше вопрос не к местному руководству, а к головной компании».

Концессионное соглашение о модернизации трамвайного комплекса в Перми было подписано в ноябре 2022 года. ООО «Мовиста Регионы Пермь», дочерняя структура холдинга «Мовиста Регионы», стало единственным участником конкурса на право его заключения. Согласно документу, до 2025 года в Перми планировалось отремонтировать 34,7 км трамвайных путей, реконструировать депо «Балатово», обновить семь тяговых подстанций и закупить для трамвайного парка города 44 новых вагона.

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