Экс-директор МУП в Лукоянове просит компенсацию за незаконное уголовное дело

Гражданка, незаконно осужденная по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), просит взыскать почти 1,9 млн руб. компенсации с Минфина РФ за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщили в Советском райсуде Нижнего Новгорода 26 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно информации, после неоднократного пересмотра дела в судах апелляционной и кассационной инстанций, приговор был отменен, а уголовное дело прекращено.

Судя по судебной картотеке, речь идет о бывшем директоре МУП «ЛукояновВодоканал», осужденной Шатковским райсудом в январе 2024 года на 25 тыс. руб. штрафа. Ей инкриминировали нарушение сроков выплаты аванса работникам из-за того, что директор незаконно выплатила главному бухгалтеру выходное пособие при увольнении в размере 141 тыс. руб. Однако вышестоящие суды пришли к выводу, что нарушение сроков выплаты аванса произошло не по вине подсудимой.

Галина Шамберина