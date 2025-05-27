Минобороны перечислило объекты Украины, пораженные в ответ на обстрелы городов РФ
Минобороны: ВС РФ ударили по центру радиотехнической разведки СБУ под Киевом
Министерство обороны РФ заявило, что с целью срыва переговорного процесса ВСУ кратно увеличили число атак с применением беспилотников и ракет. В результате украинских обстрелов в городах России пострадали мирные жители. В ответ ВС РФ с 20 мая наносили удары по военным объектам Украины, отметили в ведомстве.
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ
Как сообщили в министерстве, в результате российских ударов были поражены:
- Инфраструктура аэродрома Озерное в Житомирской области (20 мая);
- Пункты дислокации и ракетно-артиллерийский склад ВСУ в Сумской области (21 мая);
- Павлоградский химический завод в Днепропетровской области (22 мая);
- Многофункциональная радиолокационная станция «AN/MPQ-65», машина боевого управления и две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса «Patriot» (22 мая);
- Цех ремонта самолетов, инфраструктура аэродрома в Криворожской и Николаевской областях (22 мая);
- Пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области (22 мая);
- Место разгрузки и склад контейнеров с имуществом военного назначения в порту Одессы (23 мая);
- Объекты инфраструктуры и места подготовки ударных БПЛА на аэродроме Кисличеватая в Запорожской области и на аэродроме Канатово в Кировоградской области, склады боеприпасов тактической группы «Волчанск» в Харьковской области (23 мая);
- Центр авиации СБУ и центр радиотехнической разведки в Киевской области (24 мая);
- Пункты временной дислокации отдельного центра специальных операций «Юг» в районе н.п. Черноморск Одесской области и штурмовой бригады «Азов» в районе н.п. Изюм Харьковской области (24 мая);
- Позиция зенитного ракетного комплекса «Patriot» в Киевской области (24 мая);
- 14 заводов, работающих на оборонную промышленность Украины (25 мая);
- Цеха по производству БПЛА, взрывчатых веществ и боеприпасов для ударных БПЛА в Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях (25 мая);
- Места производства и пункты управления БПЛА на полевом аэродроме Гоголев в Киевской области (25 мая);
- Объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области (26 мая);
- Склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР (26 мая);
- Пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и пункт временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области (26 мая).
В Минобороны заявили, что российская армия продолжит наносить удары по украинским военным объектам «в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима».