Wildberries планирует запустить до конца года собственный книжный сервис

Маркетплейс Wildberries планирует запустить книжный сервис за пределами основного сайта, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Это случится до конца года, на текущий момент ведется тестирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По данным издания, сейчас Wildberries ведет переговоры с издательствами о покупке цифровых прав на литературу, сервис станет конкурентом платформ «Литрес» и «Яндекс Кнгиги». Покупатели смогут воспользоваться как подпиской, так и возможностью купить книгу отдельно.

Представители владельца маркетплейса РВБ подчеркивают, что говорить о планах запуска сервиса преждевременно, на текущий момент в Wildberries изучают потенциал новых направлений бизнеса.

В консалтинговой компании J’son & Partners Consulting подчеркнули, что доля РВБ на рынке цифровых книг не превышает 3% и к 2026-2027 годам вряд ли превысит 5% из-за высокой конкуренции.

Участники рынка считают, что все будет зависеть от форма. Если Wildberries предложит еще одну вкладку в ккаталоге на сайте без удобного приложения и алгоритмов рекомендации, то сервис останется нишевым.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Wildberries взяла в аренду более 24 тыс. кв. м складских площадей класса А в логопарках «Виламет» в Петербурге и «Лаголово тренд» в Ленобласти.

Андрей Маркелов