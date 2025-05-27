В Екатеринбурге два работника упали с пятиметровой высоты на стройке

Два работника упали с высоты около 5 м при строительстве здания в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе застройщика «Брусника». Инцидент произошел на улице Пехотинцев. Медики осмотрели пострадавших, один из них госпитализирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Девелопер организовал внутреннюю проверку. «Во время заливки монолитных конструкций въезда на кровлю паркинга рухнуло перекрытие. По предварительным данным, не выдержала стойка, поддерживающая опалубку»,— прокомментировали в «Бруснике».

Напомним, в начале года СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели рабочего на строительной площадке по ул. Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге.

Ирина Пичурина