СК возбудил дело после гибели рабочего на стройплощадке в Екатеринбурге

СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели рабочего на строительной площадке по ул. Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге, сообщили в пресс службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел утром 13 января. Рабочий упал с высоты 21 этажа и скончался на месте. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибший — мужчина 1968 года рождения, уроженец одной из бывших союзных республик. По данным полиции, высота падения составила 84 метра.

Мария Шараева