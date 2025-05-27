«Руспродсоюз»: цена десятка яиц упала ниже 100 рублей впервые за полтора года

Средняя розничная цена на десяток куриных яиц в России впервые с ноября 2023 года опустилась ниже отметки в 100 рублей и составила 98,3 рубля. В организации подчеркнули, что снижение цен на яйца продолжается на протяжении всего 2025 года.

Ключевым фактором стабилизации стала практика заключения долгосрочных партнерских контрактов с фиксированными ценами. Они обеспечили производителям гарантированную доходность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ассоциации «Руспродсоюза».

В декабре 2023 года цена на яйца достигла 10-летнего максимума, когда средняя стоимость десятка составила 121,8 рубля. Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский отмечал, что в России ведется постоянный мониторинг цен на яйца, хлеб и молоко, а при выявлении нарушений антимонопольные органы принимают соответствующие меры.