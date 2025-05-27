Власти Алтайского края удвоили региональную выплату для контрактников

В Алтайском крае почти вдвое увеличили единовременную выплату гражданам, заключающим контракт с Министерством обороны РФ. Ее размер вырос с 800 тыс. до 1,5 млн руб., сообщил официальный сайт правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Соответствующее постановление губернатора Виктора Томенко будет действовать до конца 2025 года. «Помощь нашим парням, мужественно выполняющим свой долг перед Родиной, поддержка их семей, их родных и близких остается безусловным приоритетом нашей политики»,— объяснил он свое решение.

Предыдущий раз размер региональной выплаты в Алтайском крае повышался в октябре 2024 года. Тогда он вырос с 400 тыс. до 800 тыс. руб.

Валерий Лавский