Лула да Силва отменил рабочие встречи до конца дня из-за воспаления уха

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил все рабочие встречи до конца дня из-за проблем со здоровьем. В понедельник ему диагностировали воспаление внутреннего уха (лабиринтит). Об этом сообщает портал G1.

Как отметило издание, президенту сделали снимок и анализ крови в Сирийско-ливанской больнице в Бразилиа, они показали нормальные результаты.

79-летний господин Лула да Силва находится в своей официальной резиденции, где ему рекомендовано отдыхать в течение дня.