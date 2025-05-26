«Лило и Стич» стал одним из лидеров среди ремейков Disney по кассовым сборам

Кассовые сборы фильма «Лило и Стич» за первые четыре дня проката составили $183 млн в США и $341 млн по всему миру. Это стало одним из лучших результатов среди ремейков Disney по итогам сборов за первый уикенд. Об этом сообщает The Variety.

Среди других ремейков Disney по итогам сборов за первый уикенд «Лило и Стич» уступает только «Королю Льву» (2019) и «Красавице и Чудовищу» (2017). «Лило и Стич» за четыре дня обогнал сборы «Белоснежки» от Disney за все время проката. Мировые сборы «Белоснежки», которая вышла в марте, составили $204 млн при бюджете фильма $250. Бюджет «Лило и Стича» составил $100 млн.

Кроме того, «Лило и Стич» стал вторым самым кассовым фильмом по сборам за выходные в честь Дня поминовения за всю историю США. Кинолента уступила только «Черной пантере», собравшей за праздничные дни в 2018 году $242 млн. По объемам продаж мягких игрушек, пижам, сладостей и другой атрибутике «Лило и Стич» вошел в десятку лидеров среди франшиз Disney. Сумма проданных в 2024 году товаров превысила $2,6 млрд.

Елизавета Шмакова