В британском Глостершире смельчаки сбежали с холма за головкой сыра
В графстве Глостершир в Великобритании прошло самое опасное и самое нелепое, по мнению газеты The Guardian, состязание в мире — Куперсхилдские сырные гонки. Каждый год с крутого холма Купер протяженностью 200 м запускают головку местного сыра Глостер весом 3,5-5 кг, а тысячи участников бегут вниз, спотыкаясь, падая и травмируя конечности, чтобы поймать ее и стать победителем. Гонки проводятся в несколько забегов, женщины и мужчины соревнуются отдельно.
Первое упоминание о Куперсхилдской гонке восходит к 1826 году, происхождение ее неизвестно: одни считают, что это был способ дележки права выпаса скота на этих территориях, другие настаивают, что это мог быть языческий ритуал плодородия.
Холм настолько крутой, что на старте может закружиться голова, предупреждает CNN, и нет никакой гарантии, что вы доберетесь до подножия склона целым и невредимым. Один из участников забега Крис Андерсон принял участие в 23 гонках и после победы в первой в 2005 году сломал лодыжку, а в 2007 году ударился головой и мало что помнит о той победе.
Победитель мужской гонки этого года 23-летний немецкий YouTube-блогер Том Копке из Мюнхена в разговоре с The Guardian описывает ее как безумие, но утверждает, что ради сыра готов рисковать своей жизнью снова и снова.
Победительница женской гонки 20-летняя Ава Сендер Логан призналась, что спуск показался ей очень долгим, во время него она ударилась головой, но заверила, что с ней все в порядке.
Из-за постоянной угрозы здоровью и безопасности участников гонка с 2010 года проводится неофициально, но неподалеку дежурят несколько карет скорой помощи.