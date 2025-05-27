Как вводился экологический сбор в России

Экологический сбор — неналоговый платеж, который был введен в России в 2016 году. Собранные средства поступают в федеральный бюджет и направляются на реализацию проектов, связанных с утилизацией отходов. Выплаты устанавливаются для товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств. Ставки сбора для различных групп продукции сильно отличаются. Например, для одежды в 2025 году экосбор составляет 18,8 тыс. руб. за тонну, шин — 10,3 тыс. руб., стеклянной тары — 2,9 тыс. руб., картонной упаковки — 2,7 тыс. руб.

С 1 января 2024 года в силу вступил закон, направленный на расширение ответственности производителей товаров и упаковки и подразумевающий постепенное увеличение доли ее утилизации. С 2027 года вся выпущенная в оборот упаковка должна утилизироваться.

Реформа привела в том числе к увеличению сборов. По данным Росприроднадзора, в 2025 году общая сумма экосбора составила 19,7 млрд руб., в 2,8 раза больше запланированного на год показателя. В 2024 году сумма сбора составила 3,77 млрд руб. Увеличение собираемости связывалось как с внедрением новых механизмов расчета, так и с усилением контроля.