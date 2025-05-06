Битва за неурожай

Падение урожая и дефицит посевных площадей привели к сокращению запасов картофеля в России. Как следствие, его оптовая стоимость с начала года выросла более чем на 85%, к прошлой весне — в 4,4 раза, а розничные цены год к году увеличились в 2,8 раза. Вслед за оптовым звеном поднимает стоимость и розница: на конец апреля цена картофеля на полках достигла 85,4 руб. за 1 кг, что почти в три раза выше аналогичного показателя прошлого года.

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Средняя оптовая стоимость столового картофеля урожая 2024 года на конец апреля составила 46,3 руб. за 1 кг, прибавив с начала года 85,2%, следует из данных, предоставленных “Ъ” участниками рынка. Цену они называют рекордной за историю наблюдений. Согласно «АБ-Центр», 2 мая картофель в опте стоил в среднем 51,1 руб. за 1 кг. За месяц значение выросло на 20,5%, год к году — в 4,4 раза. В «Руспродсоюзе» оценивают среднюю стоимость картофеля в оптовой закупке на 2 мая в 47,6 руб. за 1 кг. За месяц рост составил 25%.

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Вслед за оптовыми растут и потребительские цены. Согласно Росстату, на 28 апреля средняя стоимость картофеля была 85,4 руб. за 1 кг. Год к году показатель вырос в 2,8 раза. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов говорит, что ритейлеры продают наиболее доступные позиции картофеля по ценам ниже закупочных, инвестируя в среднем 2 руб. в 1 кг.

Рынок переживает рост цен, обусловленный сокращением запасов, недостатком хранилищ, энергозатратностью и повышенным спросом, перечисляет исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Бренд-менеджер категории «снеки» «Московского картофеля» Иван Бодунов основной причиной считает дефицит: урожай в 2024 году сократился из-за плохой погоды и нехватки семенного материла. Проблема, по его словам, затронула как продовольственный, так и чипсовый (с высоким содержанием крахмала) картофель.

Согласно Росстату, сбор картофеля во всех хозяйствах в России в 2024 году составил 17,8 млн тонн, сократившись на 11,9% год к году. Урожай сельхозорганизаций упал на 16,7%, до 4,4 млн тонн, фермеров и индивидуальных предпринимателей — на 13,2%, до 3 млн тонн. Дмитрий Востриков напоминает, что в 2023 году ситуация была обратной: рекордный урожай привел к снижению стоимости. В итоге отпускные цены производителей не всегда покрывали затраты, и они сократили посевные площади. Согласно «АБ-Центр», под промышленное выращивание картофеля в 2024 году было отведено 279,8 тыс. га, на 10,8% меньше, чем год назад.

Глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская поясняет, что рентабельность картофеля может колебаться в диапазоне от нуля до 150%. Компания, по ее словам, отказалась от культуры из-за проблем с кадрами: «Сезон уборки картошки — проблема вселенского масштаба, на поля приходилось посылать административный штат». Высокую маржинальность направление может показывать в случае наличия хранилищ, позволяющих продавать урожай в течение года, а не сразу, считает эксперт.

В 2025 году площади под картофель, согласно Минсельхозу, вырастут на 2,3%, до 286,3 тыс. га. Но сбор урожая, по словам собеседника “Ъ” из числа переработчиков, может начаться позднее из-за майских заморозков. Главным риском для бизнеса он считает неопределенность. «Мы связаны долгосрочными контрактами с поставщиками, это позволяет сдерживать стоимость сырья, но если рост цен продолжится, они могут отказаться от обязательств, перенаправив объем в сети»,— говорит эксперт.

Неопределенность на рынке сохранится до конца июня — начала июля, когда в России обычно начинается уборка картофеля.

Сейчас локальная продукция закончилась и на полках в основном импорт из Египта, пояснили “Ъ” в «Ленте». В пресс-службе X5 (торговые сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») говорят, что в среднем по году зарубежный картофель формирует 10% ассортимента, но весной — 30–40%. Помимо Египта культуру активно поставляют из Пакистана и Китая.

Иван Бодунов говорит, что в условиях дефицита российского сырья переработчики используют больше импорта: в июне в чипсах он может достичь 80%. В этом году в России до 31 июля действует беспошлинная квота на ввоз 150 тыс. тонн картофеля. В Минсельхозе ранее анонсировали, что значение может быть увеличено до 300 тыс. тонн. Но собеседник “Ъ” называет оформление продукции в рамках норматива трудоемким: «Требуется отдельно доказать целевой ввоз картофеля».

Источник “Ъ” не исключает, что с ростом стоимости потребители будут сокращать покупки картофеля, ориентируясь на более доступные гарниры, например гречку. Ее стоимость, по данным Росстата, за год снизилась на 6,6%, до 78,4 руб. за 1 кг. Согласно «Нильсен», в январе—марте натуральные продажи картофеля сократились на 0,4% год к году. В первом квартале прошлого года, напротив, прослеживался рост на 2,9%.

В Минсельхозе “Ъ” пояснили, что в первой половине года на рынок традиционно поступает импортный молодой картофель из дружественных стран. С учетом сокращения внутреннего производства министерство инициировало меры таможенно-тарифного регулирования. Также предусмотрена возможность заключения региональными властями соглашений с сетями о фиксации предельно допустимых розничных цен на продукцию, включенную в перечень социально-значимых товаров.

Александра Мерцалова