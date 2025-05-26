В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков

Автомобиль въехал в толпу людей, отмечающих в центре Ливерпуля победу одноименного футбольного клуба. Водитель задержан, сообщает полиция Мерсисайда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Smith / Reuters Фото: Lee Smith / Reuters

Cообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы около 18:00 (20:00 мск). На месте происшествия работают экстренные службы. Газета The Daily Telegraph сообщает о 17 пострадавших в результате столкновения. Они получают медицинскую помощь.

Sky News передает, что на улицах города собрались тысячи футбольных фанатов. Премьер министр Британии Кир Стармер заявил, что события в Ливерпуле ужасают. «Мои мысли со всеми, кто пострадал или был затронут»,— приводит его слова Reuters.