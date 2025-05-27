Samsung отказался от российских металлов для дисплеев

Южнокорейская Samsung Display прекратила закупки российского золота, вольфрама и тантала, следует из отчетности компании. Ранее эти металлы поставляли «Красцветмет», Соликамский магниевый завод и другие российские предприятия. Эксперты не исключают, что отказ может привести к росту стоимости электроники на 2–5%.

Samsung Display, входящая в Samsung Semiconductor, производит экраны для смартфонов, включая Apple iPhone. В 2021 году компания работала с 11 российскими поставщиками, но в 2024-м исключила их из цепочки. В Samsung на запрос «Ъ» не ответили.

По данным источников, решение связано с рисками вторичных санкций. Некоторые эксперты допускают, что Samsung может закупать российские металлы через посредников, что увеличит конечную цену устройств. Другие считают, что компания полностью перешла на азиатских поставщиков.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Золото в партиях».