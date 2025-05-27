Золото в партиях

Южнокорейский производитель дисплеев для смартфонов, планшетов, ноутбуков Samsung Display решил не приобретать российское золото, вольфрам и тантал. Эксперты считают, что если Samsung полностью отказался от российского сырья, то стоимость конечного устройства должна подняться на 2–5%. Дисплеи южнокорейского бренда используются в том числе Apple для своих смартфонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Samsung Display (дочернее предприятие Samsung, входит в Samsung Semiconductor, производит дисплеи для телевизоров, смартфонов, ноутбуков и др.) отказался в 2024 году от российского вольфрама, золота и тантала. Это следует из отчетности компании, опубликованной на официальном сайте Samsung Display. Данные о поставках этих металлов за 2022 и 2023 годы скрыты, в 2021 году золото, вольфрам и тантал в Samsung Display поставляли 11 различных отечественных предприятий. Именно золото в Samsung Display, говорится в отчетности, поставляли Новосибирский аффинажный завод, «Уралэлектромедь», Московский завод специальных сплавов, «Красцветмет», Приоркский завод цветных металлов и Щелковский завод цветных металлов. Тантал поставляли Соликамский магниевый завод, а вольфрам «Гидрометаллург», Унечский завод и московский завод «Молирен». Все те же заводы, кроме «Унечского», указаны в виде поставщиков в отчетности основного Samsung по итогам 2023 года, отчетность головного Samsung за 2024 год еще не опубликована. В Samsung и Samsung Display не ответили на запрос “Ъ”.

Вольфрам в электронике необходим для металлической разводки непосредственно внутри чипа, тантал используется в качестве барьера в чипе между кремнием и медью. Золотая нить используется для разварки кристаллов микросхемы при ее сборке в корпус (см. “Ъ” от 22 сентября 2022 года). Как заявляли ранее эксперты, около 4–6% занимает доля импорта этих трех металлов для электронной отрасли.

Ранее “Ъ” сообщал, что американская Apple стала первым иностранным производителем электроники, отказавшимся приобретать российские металлы из-за западных санкций, южнокорейский Samsung на тот момент еще использовал российское сырье в своих устройствах (см. “Ъ” от 13 апреля 2023). Однако помимо устройств самого Samsung дисплеи южнокорейской компании используют и другие производители электроники. Так, Samsung Display является одним из главных партнеров Apple по производству OLED-дисплеев для смартфонов. В конце мая 2024 года Samsung вместе с LG получил разрешение от Apple на массовое производство дисплеев для новой модели смартфона iPhone 16 Pro, сообщал портал MacRumors.

Как заявил “Ъ” представитель Соликамского магниевого завода, их предприятие никогда не осуществляло прямых поставок тантала по контрактам с Samsung Display. «Могу только предположить, что российский тантал поставлялся в данную компанию посредником»,— сообщили в компании. Остальные предприятия из списка бывших поставщиков не ответили “Ъ”.

Южнокорейская компания намерена избежать вторичных санкций, предполагает директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов. Не исключено, рассуждает он, что Samsung продолжает закупать российское сырье, однако через посредников. «В итоге это может быть как плюсом для конечной продукции, так и минусом, так как если закупки ведутся через глобальное юрлицо, то из-за длинных цепочек поставок стоимость устройств вырастет на 2–5%. Если закупки ведутся через сам завод-производитель, находящийся в Китае, то стоимость может быть ниже на те же 2–5%»,— говорит господин Изумрудов.

При этом другой источник “Ъ” среди производителей электроники считает, что Samsung именно отказался от российских металлов, а не увеличил цепочку поставок, перейдя тем самым на азиатских поставщиков сырья. По его оценке, на самой компании это никак не скажется. «Для России это скорее означает, что южнокорейские компании не планируют в ближайшем будущем возвращаться на российский рынок и планируют иметь ограниченные торговые связи, то есть они заинтересованы в сбыте готовой продукции, но при этом не хотят иметь тесной кооперации»,— объясняет он.

Тимофей Корнев